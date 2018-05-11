16:53 11.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В парламент внесли проект закона об отмене 9 мая в Украине

В Верховной Раде прошел регистрацию проект нового закона №8342, который обусловливает перемещение празднования Дня победы над нацизмом в Европе с 9 на 8 мая.

В парламент внесли проект закона об отмене 9 мая в Украине

Соответствующий законопроект размещен на сайте Верховной Рады.

Под предлагаемым нововведением поясняется, что праздничный нерабочий день 9 мая "День Победы над нацизмом" следует переместить в украинском календаре на 8 мая. В указанную дату отмечают День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения.

Миссией проекта определено исправление исторической объективности определения роли военных союзников, среди которых выступали Великобритания, Соединенные Штаты Америки и другие государства антигитлеровской коалиции. Все они совместно способствовали окончанию Европейской кампании во Второй мировой фойне.

Это позволит снизить давление просоветской и российской пропаганды путем стереотипов идеологи "Великой отечественной войны", которую применяют силы оккупантов для разрушения независимости Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по всей Украине в среду, 9 мая, по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне прошло около 1,6 тысяч мероприятий.


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