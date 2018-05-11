В МВД рассказали, когда появиться миротворческая миссия на Донбассе

Об этом информирует Громадське радио.

Согласно словам советника министра Иван Варченко, миротворческая миссия на Донбассе может появиться уже в начале следующего года.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что министерство начало работать над планом по деоккупации Донбасса. Известно, что Варченко возглавляет рабочую группу по разработке этого плана.

Советник министра пояснил, что миссия зайдет на оккупированные территории, а после этого будет задача для украинских служб, для всех подразделений по работе на той территории.

"Мы в плане определяем и работаем над тем, какие вызовы есть перед украинской частью или миротворческой миссией. И, соответственно, то, как отвечать на эти вызовы. Вызовы могут быть политического характера, социально-экономического, военного", - добавил советник главы МВД.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что правительство страны готово поддержать развертывание миротворческой миссии на Донбассе. По словам Хультквиста, после принятия решения Совета безопасности ООН относительно развертывания миротворческой миссии в Украине, Швеция будет рассматривать возможность принять участие в такой миссии.