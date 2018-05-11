04:00 11.05.2018 | Общество | Новости
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В Литве планируют запретить георгиевскую ленту

Чиновники литовской оппозиционной консервативной партии внесли предложение отнести георгиевскую ленту к запрещенной нацистской и коммунистической символике.

В Литве планируют запретить георгиевскую ленту

Об этом сообщает "Польское радио".

Решение принято из-за геополитической ситуации, риска для национальной безопасности, защиты принципов свободы, суверенитета, демократической системы, для избегания вероятных провокаций на национальной основе.

Депутаты парии Союз Отечества считают, что в этом заинтересовано правительство России, поэтому нужно ввести изменения в Закон об общественных собрания и Кодекс административных правонарушений.

Консерватисты отмечают, что георгиевскую ленту в стране начали массово носить в 2005 году как символ победы СССР над нацистской Германией.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Литвы изменило официальное название Грузии на Сакартвело (Sakartvelo).


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