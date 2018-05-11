12:59 11.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве судья Окружного админсуда попался на взятке

В Киеве полиция задержала судью Окружного административного суда города.

В Киеве судья Окружного админсуда попался на взятке

Служитель Фемиды попался на взятке. Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, согласно материалам расследования, указанное лицо требовало у одного из участников судебного разбирательства десять тысяч долларов.

Взяточник был задержано при получении первого "транша" в сумме двух тысяч долларов. В настоящее время прокурорами САП решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представления об отстранении от должности.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, в Донецкой области правоохранители разоблачили на взятке прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью. Прокурора была задержана во время получения части неправомерной выгоды в сумме 120 тысяч гривен.


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