06:06 11.05.2018 | Общество | Новости
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В Instagram случились масштабные сбои

Во многих государствах по всему миру случился масштабный сбой популярной социальной сети Instagram. Неудобства перенесли пользователи в Великобритании, США, Малайзии, Австралии и Японии.

В Instagram случились масштабные сбои

Об этом сообщает Mirror.

У большей части тех, кто использует социальное приложение в своих смартфонах обнаружились неприятности с работой ленты Instagram и "зависает" поиск по тегам.

В частности, треть пользователей возмущенно заявляет о проблемах со входом в свой аккаунт от приложения, так же как и со входом через веб-сайт социальной сети.

Проблемы, помимо уже перечисленных стран, также были зафиксированы в Украине, России, Индии, Казахстане, Польше, Испании, Италии и Греции.

Instagram постепенно восстанавливает работу. Сбой в сервисе пока никак не комментируют.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", команда соцсети Instagram начала бета-тест новой функции под названием "Игнор", при которой пользователь не сможет просматривать фотографии того, кто его игнорирует.


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