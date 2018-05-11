В Instagram случились масштабные сбои

Об этом сообщает Mirror.
У большей части тех, кто использует социальное приложение в своих смартфонах обнаружились неприятности с работой ленты Instagram и "зависает" поиск по тегам.
В частности, треть пользователей возмущенно заявляет о проблемах со входом в свой аккаунт от приложения, так же как и со входом через веб-сайт социальной сети.
Проблемы, помимо уже перечисленных стран, также были зафиксированы в Украине, России, Индии, Казахстане, Польше, Испании, Италии и Греции.
Instagram постепенно восстанавливает работу. Сбой в сервисе пока никак не комментируют.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", команда соцсети Instagram начала бета-тест новой функции под названием "Игнор", при которой пользователь не сможет просматривать фотографии того, кто его игнорирует.