В Британии начались гонения на агитаторов, поддерживавших Brexit

Сообщается, что движение организации Leave.EU, сотрудники которого занимались целенаправленной агитацией за выход страны из Европейского союза, превысили возможный лимит средств, возложенных для агитации. Так, согласно с британским законодательством разрешалось потратить на 10 процентов меньше от той суммы, которая была разрешена в рамках кампании накануне референдума по выходу страны из состава ЕС.

Кроме того, некоторым СМИ стало известно, что контролирующие органы компании решили не уведомлять контрольно-финансвые учреждения Британии о принятых на финансирование кампании кредитах от частных лиц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Великобритания покинет Европейский союз в марте 2019 года. За сам процесс реализации выхода из структуры ЕС Лондон заплатит не менее 20 млрд евро.