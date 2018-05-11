17:35 11.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, как Савченко провела свой день рождения 11 мая

Задержанного народного депутата Украины Надежду Савченко сегодня, 11 мая, поздравляли с днем рождения. Женщине исполнилось 37 лет.

Стало известно, как Савченко провела свой день рождения 11 мая

Об этом сообщает бывший адвокат нардепа Олег Соловей, с которым она сегодня расторгала рабочие отношения.

Тем не менее Савченко пришлось отметить свой праздник в одиночной камере следственного изолятора СБУ. Как заявил адвокат, сегодня у Савченко будет возможность только провести свидание с мамой и сестрой. Близкие могут посещать нардепа ежедневно без запретов на передачу ей продуктов.

Защитник добавил, что под внимательным контролем конвоира ее семья планировала свободно пройти к ней на встречу с поздравлениями, продуктами и подарками. Людям, которые не есть близким родственниками по отношению к Савченко, возбраняется ее посещение в СИЗО.

Соловей также отметил, что несмотря на хорошее самочувствие Савченко, в некоторой мере она продолжает голодовку. Он заверил, что полноценно она точно не ест.

Около здания СБУ прошла спланированная акция ко дню рождения Савченко, которую любой мог посетить с поздравлениями для нардепа. Как прокомментировал Соловей, это странное мероприятие, поскольку у самой Савченко нет возможности его увидеть.

Также 11 мая у Савченко назначена встреча со следователем, который расскажет ей подробности о продлении ее меры пресечения. 20 мая истекает срок ее пребывания под стражей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с 11 мая 2018 года Олег Соловей и Дмитрий Бугай не обеспечивают интересы Савченко, и уже поставили свои подписи под соответствующими соглашениями.


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