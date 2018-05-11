13:59 11.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Следователи установили российских офицеров, которые давали Савченко оружие для теракта, - Луценко

Украинские правоохранители доказали, что полковники Вооруженных сил России выдавали народному депутату Украины Надежде Савченко оружие для совершения теракта в Киеве.

Следователи установили российских офицеров, которые давали Савченко оружие для теракта, - Луценко

Об этом, в пятницу, 11 мая, выступая в Остроге Ровенской области, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, сейчас все украинцы живут в условиях трех войн, одна из которых - война с российскими оккупантами на Донбассе, где украинским военным противостоят 40 тысяч боевиков и тысячи офицеров России, которые управляют ими.

Хотя бы на примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники вооруженных сил РФ выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы. Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именам прикрытия, по их должностным званиям, - рассказал Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 14 мая 2018 года, суд в Киеве рассмотрит вопрос продления ареста Савченко.


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