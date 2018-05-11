Самый популярный досуг в интернете: за деньги и бесплатно

Как показывает статистика, почти все посещают интернет в поисках той или иной информации. В большинстве случаев характер этой информации развлекательный, реже информационный.

Самый популярный ресурс, который можно отнести к развлекательному сегменту, это социальная сеть Facebook. Несмотря на то, что основная задача сайта – позволять пользователям из разных стран находить старых и новых друзей, общаться, делиться сообщениями, фото, видео, на страницах социальной сети также можно найти развлечения. Речь идет, как о закрытых, так и открытых группах, пабликах, сообществах соответствующей направленности.

Не меньшей популярностью у любителей повеселиться в интернете пользуется YouTube. Этот видеохостинг уже давно перешагнул отметку в 1 миллиард зарегистрированных пользователей. А ведь его посещают и незарегистрированные юзеры. Большой ассортимент постоянно обновляющегося контента, в том числе видео, которые выкладывают сами пользователи, сотни развлекательных каналов – все это делает Ютуб одним из самых посещаемых сайтов для веселого досуга.

Третьи в рейтинге – игровые порталы. На самом деле, ресурсы глобальной сети используют почти все популярные игровые проекты, ведь именно благодаря сетевым технологиям обеспечивается связь между игроками в многопользовательских играх. Также стоит отметить браузерные приложения, играть в которые можно без загрузки. Количество жанров, направлений, форматов игр впечатляет. В интернете перспектив для игрока тысячи: здесь можно найти аркады и головоломки, шутеры и стратегии, здесь большой выбор бесплатных автоматов Вулкан , платных игр и игр с донатом. Что-то платное, что-то бесплатное, что-то подразумевает риски реальными деньгами, как на vlkslotz.com.

Стоит отметить, что игровая индустрия в последнее несколько лет заметно расширила свою пользовательскую аудиторию и стала зарабатывать миллиарды долларов в год. Заядлые геймеры тратятся на покупку лицензионных версий программ, на добровольные пожертвования, на покупку игрового инвентаря и виртуальной валюты, кормят автоматы деньгами на сайтах вроде vlkslotz.com и так далее.

В заключение отметим, что почти все предложенное в интернете остается бесплатным для людей, но за некоторые развлечения и азарт необходимо платить. Чтобы не навредить бюджету и не испортить настроение, рекомендуем трезво оценивать риски, финансовые возможности и не тратить больше того, что вы можете позволить потратить на виртуальный досуг, как бы вам этого ни хотелось.

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