20:31 11.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ryanair начнет курсировать еще в 5 украинских городах

Авиакомпания Ryanair планирует открыть еще 5 рейсовых маршрутов из Украины. Об этом заявил главный исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири.

Ryanair начнет курсировать еще в 5 украинских городах

По его словам, эффективное сотрудничество с украинским руководством даст шанс иностранной компании в полной мере раскрыться на отечественных рынках авиаперевозчиков. Появление рейсовых самолетов из Харькова, Одессы и Днепра станет дополнительным толчком для развития туристической инфраструктуры этих городов.

Однако, на данный момент стратегически важно начать пилотные рейсовые перелеты из Киева, так как для Ryanair это цель "номер один". 

"Я буду очень рад, если следующим летом мы сможем предложить нашим пассажирам рейсы", - подытожил О’Лири.

Напомним, что Ryanair возвратился в Украину и будет проводить свои рейсы, особой составляющей которых есть условия безвизового режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостер из Ирландии Ryanair может начать свою работу в Украине раньше запланированного срока. 


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