16:32 11.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Подпись Саакашвили для украинского гражданства проанализируют эксперты

С целью проверки достоверности подписи бывшего руководителя Одесской ОГА Михэила Саакашвили Кассационный суд в составе Верховного суда Украины принял решение назначить экспертизу. Подпись была сделана под запросом на получение гражданства Украины.

Подпись Саакашвили для украинского гражданства проанализируют эксперты

Об этом сообщает пресс-служба партии "Движение новых сил" со ссылкой на сторону защиты Саакашвили.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что сотрудники ГМС направляя в суд недействительное поддельное заявление, из-за чего произошла утрата украинского гражданства Михэилом Саакашвили.

Михэил Саакашвили, когда ставил подпись под заявлением в 2015 году, подтверждал, что его преследуют.

Стороны судебного процесса обязаны до 18 мая 2018 года предоставить вопросы к специалистам и определить конкретно о месте проведения анализа. Адвокат Саакашвили требует привлечение международных профессионалов, в то числе из Нидерландов.

Адвокат Павел Богомазов объяснил, что украинские аналитические учреждения пребывают под руководством МВД, Минюста, СБУ. Руководитель всех этих ведомств политически преследует Михэила Саакашвили, поэтому полагаться на их беспристрастность не выйдет. Профессионалы из Нидерландов одержат от Михэила Саакашвили оригинал подписи и будут исследовать достоверность подписи в заявлении.

Анализу будет предан ряд документов из Одесской ОГА, под которыми значится подпись Саакашвили на протяжении пребывания на посту губернатора.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", национальная полиция Украины, следуя решению Печерского районного суда Киева, через почти что два месяца дала ход расследованию уголовного производства по иску стороны защиты бывшего президента Грузии, лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.


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