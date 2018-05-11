Пакьяо проявил гостеприимство к Мейвезеру

Об этом сообщает издание Unang Balita.

Как рассказал Пакьяо, он поприветствовал Флойда на Филиппинах и пожелал наслаждаться отдыхом в стране. Заодно он пригласил его сыграть в баскетбол. Чемпион мира надеется, что Мейвейзер проявит любезность и приедет на игру.

Отметим, что до приезда на Филиппины Мейвезер-младший уже посетил Сингапур, Индонезию и Таиланд.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", одна из крупнейших украинских промоутерских компаний Донецкая "Union Boxing Promotion" подтвердила сведения, что в столице произойдет бой за защиту титула чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе Артёма Далакяна.