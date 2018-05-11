20:52 11.05.2018 | Общество | Новости
100193806:roman

Немецкие экологи требуют прекратить строительство "Северного потока - 2"

Экозащитная организация Nabu подала иск в суд с требованием срочного запрета строительства "Северного потока - 2" на участке в Грайфсвальдском заливе. Об этом передает DW.

Немецкие экологи требуют прекратить строительство

Рассматривать дело взялись судиь в Верховном  административном суде Грайфсвальда. Служители Фемиды определили промежуточный срок до 15 мая для того, чтобы принять точное решение о дальнейшем рассмотрении дела, и о его релевантности на фоне реализации государственных интересов по диверсификации газотранспортных источников. Это позволит Берлину стать более независимым игроком на рынке предоставления энергетики и топливных услуг.

Специалисты организации утверждают, что строительство потока нанесет непоправимый ущерб хрупкой экосистеме Германии. Трубы "потока" должны пройти вдоль всей северной границы Германии по дну Балтийского моря. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр экономики Германии Петер Альтмайер намерен посетить Россию и Украину, во время которых обсудит проект строительства газопровода "Северный поток-2"


Поделиться
 
Клуб Ярмоленко примет в свои ряды скандального футболиста Клуб Ярмоленко примет в свои ряды скандального футболиста Ryanair начнет курсировать еще в 5 украинских городах Дани Алвес ушел из сборной Бразилии перед ЧМ-2018
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив