Немецкие экологи требуют прекратить строительство "Северного потока - 2"

Рассматривать дело взялись судиь в Верховном административном суде Грайфсвальда. Служители Фемиды определили промежуточный срок до 15 мая для того, чтобы принять точное решение о дальнейшем рассмотрении дела, и о его релевантности на фоне реализации государственных интересов по диверсификации газотранспортных источников. Это позволит Берлину стать более независимым игроком на рынке предоставления энергетики и топливных услуг.

Специалисты организации утверждают, что строительство потока нанесет непоправимый ущерб хрупкой экосистеме Германии. Трубы "потока" должны пройти вдоль всей северной границы Германии по дну Балтийского моря.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр экономики Германии Петер Альтмайер намерен посетить Россию и Украину, во время которых обсудит проект строительства газопровода "Северный поток-2".