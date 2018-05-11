Нацсовет внепланово проверит телеканал "Интер"

Такое решение принято в связи с трансляцией каналом 9 мая концерта "Победа. Одна на всех". По мнению департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины трансляция содержала признаки нарушения закона Украины "О телевидении радиовещании".

Как сообщил в пятницу, 11 мая, на заседании Нацсовета его глава Юрий Артеменко, в высказываниях ведущих концерта Андрея Доманского и Анастасии Даугуле содержались признаки пропаганды, которая создает искаженное представление об отдельных аспектах исторического развития Украины, дискредитирует современные процессы в государстве, связанные с декоммунизацией и становлением национальной идентичности.

При этом Артеменко, сообщил, что помимо обращения СБУ, в Нацсовет поступили многочисленные письма и жалобы граждан, а также заявление одной из политических партий, в которых говорится о том, что содержание передачи телеканала "Интер", а именно концерта "Победа. Одна на всех", унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства.

В связи с чем, Национальный совет проверит телеканал на соблюдение им требований закона и после этого примет соответствующее решение, - заявил глава ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 9 мая, активисты вновь пикетировали здание телеканала " Интер". Они требовали отменить трансляцию концерта в честь 9 мая. Как сообщают журналисты с места события, возле здания телеканала собрались около 30 человек. Собравшиеся утверждают, что ведущий во время концерта заявил, что "они не позволят, чтобы именами фашистских пособников называли улицы украинских городов".