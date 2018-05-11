МОН обнародовало порядок зачисления в первый класс

При этом в ведомстве опубликовали разъяснения к нему. Как сообщает пресс-служба МОН, этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

При этом в этот же день приказ Министерства от 19 июня 2003 года № 389 теряет силу. В разъяснении к приказу указано, что "ребенок не обязан, а имеет право обучаться в учреждении образования, на территории обслуживания которого он проживает".

При этом порядок не содержит конкретного перечня документов, подтверждающих место жительства ребенка или одного из родителей.

Для зачисления в первый класс один из родителей должен подать соответствующую заявку до желаемого учебного заведения не позднее 31 мая, или уже после 15 июня. Также родители могут подавать аналогичные заявки в другие образовательные учреждения.

Вместе с тем, при наличии и по желанию одного из родителей при подаче заявления может быть предъявлен документ, подтверждающий место жительства ребенка или одного из родителей на территории обслуживания учреждения образования, реквизиты которого указываются в заявлении, - указано в документе Минюста.

Также в случае остатка свободных мест в школе, все заявки принимаются и дети становятся учениками этой школы. Если же заявок подано больше, чем есть свободных мест в учебном заведении, то "до 1 июня включительно зачисляются все дети, место проживания которых на территории обслуживания учреждения образования подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, которые получают образование в этом заведении, детьми работников этого учреждения образования, выпускниками дошкольного подразделения учреждения образования (в случае его наличия)". Также школа может провести жеребьевку для зачисления учащихся на свободные места. Жеребьевка должна состояться с 5 до 15 июня включительно. Зато проверка знаний у детей для зачисления в школы проводиться не будет. Так же не обязательно присутствие ребенка во время подачи заявок одним из родителей.

Документ вступил в силу 8 мая 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 мая в Министерстве юстиции Украины утвердили порядок зачисления учащихся в первый класс начальной школы.