КПВВ "Марьинка" снова работает в штатном режиме

Об этом говорится в сообщении пресс-центра объединенных сил в Facebook.

Отметим, что КПВВ "Марьинка" была временно остановлена с 10.55 пятницы для недопущения провокаций боевиков и введен режим "Красный".

"Командование Объединенных сил сообщает, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" открыт и работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 10 мая, на Донбассе российские наемные войска и подчиненные им боевики 55 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил. При этом в 15 из них противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий трое военных получили легкие ранения.