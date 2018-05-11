Эксклюзив: Главная задача маркетинга - вызвать эмоции

По его словам, просто рекламировать товар уже недостаточно, нужно объяснить покупателю, почему именно этот товар или услугу ему совершенно необходимо приобрести.

"Сегодня на рынок заходит огромное количество товаров и услуг самых разных направлений. При этом сила и важность бренда или торговой марки для покупателя уменьшается, а на первое место выходит необходимость самого товара и его характеристики — полезность, удобство, вкусовые качества и так далее. Теперь маркетологи добиваются у покупателя эмоции, направленной на приобретение! Как правильно вызвать настроение именно в том месте, где человек покупает товар? И не важно, магазин это или сайт. Вот тут большие сложности. В древности говорили – дайте людям хлеба и зрелищ, и вы сможете ими управлять. Ничего не изменилось. Хлеба хватает, но к зрелищам сегодня добавились эмоции! Эмоции для приобретения товара и забота бренда о покупателе – вот основные составляющие маркетинга сегодня", — отметил В.Кисляков.