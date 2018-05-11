Двух украинцев задержали в Италии за попытку ограбить полицейского

Об этом сообщает Il Messaggero.

Во второй половине дня местный правоохранитель нес службу. Он проезжал на окраине Рима, когда на его транспортное средство совершил наезд автомобиль с двумя пассажирами.

Тот, кто был за рулем, вышел с намерением оценить одержанные убытки. Далее он попытался скрыться с места дорожно-транспортного происшествия. Когда полицейский подошел к нему, продемонстрировал удостоверение и назвал себя, пассажир из салона автомобиля попытался выхватить из рук полицейского его документы и кошелек.

Был вызван ближайший полицейский патруль, который и задержал правонарушителей, перевез в полицейский участок, где им предъявили обвинение. Выяснилось, что это двое граждан Украины 33 и 40 лет.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", государственные правоохранительные структуры Стамбула заявили о задержаниях по делу о расследовании работы террористической организации FETO в вооруженных силах страны.