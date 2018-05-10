Зубко рассказал о реформе теплоснабжения

Об этом сообщает пресс-служба министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Как заявил чиновник, общий список принятых мероприятий даст возможность децентрализовать сферу теплоснабжения.

Концепция движется в сторону активизации разработки и реализации на местах региональных схем переведения на современный лад систем теплоснабжения. Все схемы теплоснабжения населенных пунктов с количеством населения более 20 тысяч людей необходимо обсуждать с Минрегионом, после чего города уже присылают в министерство свои предложения.

Внедрение Концепции будет задействовано в трех этапах. Первым из них является разработка и оформление нормативно-правовых актов в сторону улучшения регулирования отношений в сфере теплоснабжения. Далее идет господдержка и стимулирование сферы. После этого планируют ввести условий для реализации энергосберегающих технологий, а также действия сферы теплоснабжения по списку самовыгоды.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по словам Зубко, за первые четыре месяца текущего года доходы местных бюджетов выросли на 13 миллиардов гривен.