В Украине в четверг пройдут дожди с грозами

Температура кардинально не изменится, оставаясь выше климатической нормы для этого периода. Вместе с тем днем на северо-востоке Украины станет прохладнее.

Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, лишь ночью в восточной части без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 20-25 теплых градусов.

В Киеве сегодня облака к утру рассеются, и больше в этот день на небе не появятся. Осадков синоптики в столице не обещают. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 22-24 градусов.

На западе Украины в четверг местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

На севере страны сегодня ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха составит 9-15 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 18 до 25 теплых градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, только ночью в Полтавской области без осадков. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 18-26 градусов тепла.

На востоке страны ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов.

На юге Украины местами небольшой кратковременный дождь, гроза, только ночью в Запорожской области без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем будет от 20 до 26 градусов со знаком плюс.

В Крыму переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 18-23 градусов.

Народный прогноз: 10 мая отмечается день памяти апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. В народе этого святого называли Семен-ранопашец и говорили: Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушата квакать начинают. Если в этот день наблюдается ясный восход солнца, то лето скорее всего ветреным будет.