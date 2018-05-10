В Украине ожидаются заморозки в отдельных областях Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что завтра в отдельных областях Украины на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 0-3 градуса.

По данным Укргидрометцентра, 11 мая ночью, в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 0-3 градусов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице две ночи подряд на 9 и 10 мая оказались самыми теплыми в истории наблюдений. Столбик термометра в ночь на среду не опустился ниже 16,6 градусов тепла, что на 0,4 градуса теплее, чем это было в 1967 году. Таким образом, эта ночь стала самой теплой за последние 137 лет.