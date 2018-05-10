В оккупированном Крыму вновь обыскиваю и арестовывают крымских татар

В результате чего российские спецслужы задержали несколько человек. Как сообщает издание "Крымская солидарность", по предварительным, но достоверным данным, сегодня утром с обысками пришли в село Байдары (Орлиное).

На данный момент задержаны двое крымских татар мусульман. Это два родных брата Сейтосмановы - Эрнест и Энвер. Они являются двоюродным братьями Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.

Напомним, в первом квартале 2018 года на территории оккупированного Россией Крыма было задержано 28 активистов. За первые три месяца этого года на территории аннексированного Крыма прошло 19 обысков у активистов.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг утром, 26 апреля, спецназовцы Федеральной службы безопасности России вторглись в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения. В частности в Белогорске в аннексированном Крыму силовики в данный момент проводят массовые обыски в жилых домах крымских татар.