11:32 10.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В оккупированном Крыму вновь обыскиваю и арестовывают крымских татар

В оккупированном Россией Севастополе в четверг утром, 10 мая, вновь прошли обыски у крымских татар.

В оккупированном Крыму вновь обыскиваю и арестовывают крымских татар

В результате чего российские спецслужы задержали несколько человек. Как сообщает издание "Крымская солидарность", по предварительным, но достоверным данным, сегодня утром с обысками пришли в село Байдары (Орлиное).

На данный момент задержаны двое крымских татар мусульман. Это два родных брата Сейтосмановы - Эрнест и Энвер. Они являются двоюродным братьями Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.

Напомним, в первом квартале 2018 года на территории оккупированного Россией Крыма было задержано 28 активистов. За первые три месяца этого года на территории аннексированного Крыма прошло 19 обысков у активистов.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг утром, 26 апреля, спецназовцы Федеральной службы безопасности России вторглись в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения. В частности в Белогорске в аннексированном Крыму силовики в данный момент проводят массовые обыски в жилых домах крымских татар.


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