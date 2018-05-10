Украинские компании отсудили потерянные в Крыму активы

Об этом сообщает Голос Америки.

Иск был подан 19 июня 2015 года, в котором заявлялось, что в Кремле переступили через свои обязательства, вытекающие из российско-украинского заключения о безопасности инвестиций. Об этом стало ясно после принятия со стороны России в августе 2014 года ряда действий, которые противостояли их вложениям в объекты недвижимости, расположенными в Крыму, из-за чего произошла экспроприация этих инвестиций.

Россия отказалась быть задействованной в этом суде, отрицая юрисдикции ППТС в этом деле, но не определила своего арбитратора. Поэтому третий арбитратор был определен Постоянным палатой третейского суда и было решено провести заседание без согласия одной из сторон.

ППТС единогласно приняла позитивный приговор в сторону украинских инвесторов. Поскольку Россия, вероятно, не планирует выплачивать компенсацию добровольно, инвесторы попросят силового изъятия активов, принадлежащих Российской Федерации.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", суд в Испании принял к рассмотрению иск правительства страны против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, предусматривающей возможность заочного избрания главы правительства региона.