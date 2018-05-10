05:05 10.05.2018 | Общество | Новости
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Роман Полански угрожает судом Американской киноакадемии

Ответ на исключение Романа Полански из Академии кинематографических искусств и наук в США не заставил себя долго ждать. Сторона защиты кинорежиссера отправила письмо в организацию, заявляя о незаконности решения и угрожая судебным иском.

Роман Полански угрожает судом Американской киноакадемии

Об этом сообщает Los Angeles Times.

В документе, копия которого была одержана изданием "The Times", адвокат Полански Харланд Браун сообщает, что у академии не вышло соблюсти ни своих же правил, ни законодательства американского штата Калифорнии. Он напомнил, что организация отказала оскароносному режиссеру в праве беспристрастного рассмотрения его дела.

До этого, 4 мая 2018 года, руководство Американской киноакадемии проголосовало за избавление от статуса участника режиссера Романа Полански и комика Билла Косби в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", названное решение в академии приняли согласно с новыми стандартами, которые гласят о том, что замешанные в сексуальных преступлениях не имеют права быть членами академии.


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