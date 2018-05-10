Расследование убийства депутата Госдумы РФ Вороненкова окончено

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Досудебное следствие закрыто управлением по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры города Киева.

Убийств бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова случилось 23 апреля 2017 в столице Украины.

В данный момент стороны уголовного производства уведомлены о завершении досудебного расследования. После ознакомления сторон с соответствующими материалами и данными, которые могут пребывать во владении стороны защиты, обвинительный акт будет оправлен на судебное разбирательство.

Сообщено о подозрении организатору уголовного преступления и пяти соучастникам. Все члены преступной группы были распределены по ролям и совместно осуществляли организацию и подготовку к злодеянию. Среди их пунктов плана была аренда квартир, автомобилей, наружное наблюдение за депутатом... Двое уже пребывают под стражей.

Материалы в сторону организатора гражданина РФ Владимира Тюрина, уроженца города Харькова Юрия Василенко, гражданина Украины Ярослава Левенца направлены в отдельное производство, длится досудебное расследование. В данный момент они скрываются от следствия и числятся в розыске.

Фигурантам дела обусловлено мера пресечения в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правоохранители задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в совершении жестокого убийства на заказ.