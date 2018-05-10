18:50 10.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Расследование убийства депутата Госдумы РФ Вороненкова окончено

Прокуратура города Киева окончила расследование по делу об убийстве бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.

Расследование убийства депутата Госдумы РФ Вороненкова окончено

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Досудебное следствие закрыто управлением по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры города Киева.

Убийств бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова случилось 23 апреля 2017 в столице Украины.

В данный момент стороны уголовного производства уведомлены о завершении досудебного расследования. После ознакомления сторон с соответствующими материалами и данными, которые могут пребывать во владении стороны защиты, обвинительный акт будет оправлен на судебное разбирательство.

Сообщено о подозрении организатору уголовного преступления и пяти соучастникам. Все члены преступной группы были распределены по ролям и совместно осуществляли организацию и подготовку к злодеянию. Среди их пунктов плана была аренда квартир, автомобилей, наружное наблюдение за депутатом... Двое уже пребывают под стражей.

Материалы в сторону организатора гражданина РФ Владимира Тюрина, уроженца города Харькова Юрия Василенко, гражданина Украины Ярослава Левенца направлены в отдельное производство, длится досудебное расследование. В данный момент они скрываются от следствия и числятся в розыске.

Фигурантам дела обусловлено мера пресечения в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правоохранители задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в совершении жестокого  убийства на заказ.


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