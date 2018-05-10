Полиция в Киевской области задержала депутата райсовета

Он требовал и получил от бизнесмена 16,5 тысяч долларов взятки. Депутат Богуславского райсовета требовал неправомерную выгоду у зарубежного инвестора за незаконную передачу в аренду сельскохозяйственных угодий.

Как сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов во время брифинга, прокуратура разоблачила схему, по которой было передано частному лицу земельный участок размером в 30 гектаров сроком на 49 лет.

Сейчас идет следствие и проводятся следственные действия. В течение дня задержанному будет сообщено о подозрении.

Прокурор также сообщил, что один из иностранных предпринимателей намерен инвестировать в выращивание специй и других культур, и чтобы получить в законном порядке в аренду земельный участок - обратился к местной власти. На просьбу заключить договор в законодательном поле, что предусматривает выплату арендной платы в бюджет, предприниматель получил предложение от председателя депутатской комиссии по вопросам регламента и депутатской этики Богуславской райсовета, которая заключалась в том, что бизнесмен должен оформить договор аренды не на юридическое лицо, а на подставное частное, и не для выращивания сельхозкультур, а для сенокоса, - пояснил Чибисов, добавив, что меру пресечения задержанному могут выбирать уже завтра. Вместе с тем назвать фамилию депутата он отказался.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины во Львове разоблачили главного инспектора регионального управления Гоструда. Чиновни к попался на взятке в тысячу долларов. Как сообщает пресс-центр СБУ, такую сумму он требовал от частного предпринимателя, который "ненадлежащим образом оформил на работу нескольких работников.