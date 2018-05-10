15:33 10.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полицейские Украины и Турции решили противостоять ОПГ

Правоохранители Украины и Турции приняли решение сообща оказывать противодействие организованным преступным группам, как отметил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Полицейские Украины и Турции решили противостоять ОПГ

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам руководителя Нацполиции, у правоохранителей двух государств есть общие пункты соприкосновения по архивам и расследовании правонарушений, которые совершают группировки на территории как Украины, так и Турции.

Он добавил, что неправильно считать участников ОПГ профессионалами только в области торговле людьми или распространении наркотиков.

Аброськин заявил, что отправил приглашения на совещание всем начальникам криминальной полиции, чтобы создалась возможность совместно обговорить вопросы противодействия группировок в разнообразных областях и настроить взаимоотношения на всех уровнях. Он выразил надежду, что у них появится много сообща раскрытых злодеяний.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в январе-феврале 2018 года правоохранителям удалось ликвидировать 60 организованных преступных групп


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