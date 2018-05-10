На Донбассе пропавшими без вести числятся 300 человек, - Ирина Геращенко

На данный момент на Донбассе более 300 человек считаются пропавшими без вести. Об этом в четверг, 10 мая, сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По ее данным, в частности, есть ряд вопросов гуманитарной подгруппы трехстороннего контактной группы, которые остаются заблокированными.

Это введение трехстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе с участием Красного креста. При этом политик сообщила, что в настоящее время инициатива украинской стороны о передаче в рамках гуманитарной подгруппы 23 граждан России, осужденных за преступления против территориальной целостности Украины, для освобождения политзаключенных Кремля до сих пор остается без ответа.

Геращенко также отметила, что представители международных гуманитарных миссий, в том числе и Красного Креста, не могут посетить незаконно удерживаемых украинцев ни на временно оккупированных территориях Украины, ни в России. При таких условиях, по ее словам, к заложникам и политзаключенным Кремля продолжают применять пытки.

Напомним, как сообща УРА-Информ, ранее Ирина Геращенко заявляла, что сейчас более 400 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе.