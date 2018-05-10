Илон Маск выкупил акции Tesla

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что купленные акции не повлияли на долю Маска в компании. Однако, он остается ведущим держателем активов Tesla с 22% акций. Новые акции увеличили долю Маска меньше, чем на десятую часть одного процента.

Обычно исполнительные директора не покупают акции своих компаний на открытом рынке. Считается, что таким образом Маск решил продемонстрировать уверенность в экономических перспективах своей компании.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", разработчик и директор SpaceX и Tesla Илон Маск решил открыть свой магазин со сладостями. Сообщается, что в последнее время Илон постоянно терпер нападки от акционеров космической компании SpaceX, которые были недовольны результатами запуска его проекта, направленного на распространение интернет-сети вокруг всего земного шара.