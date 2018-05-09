23:27 09.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Все дети в Черкассах переведены в обычные палаты,- Супрун

В Черкассах, по состоянию на шесть часов вечера среды, 9 мая, всех пострадавших от отравления детей, перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты.

Все дети в Черкассах переведены в обычные палаты,- Супрун

На данный момент дети чувствуют себя лучше. Об этом в Twitter написала исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

По ее словам, сейчас на стационарном лечении находятся 56 человек. Среди них 54 ребенка. Их состояние удовлетворительное, - говорится в сообщении Супрун.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ГосЧС сообщили, что в Черкассах из реанимации в стационар перевели 11 детей, пострадавших в результате массового отравления.

До этого, 8 мая, на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако позже количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.

11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном и легком состоянии.


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