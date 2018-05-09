15:15 09.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В украинские полицейские участки доставили 25 человек за использование запрещенной символики

Согласно последним данным, в текущее время в руках украинских правоохранительных органов за использование запрещенной символики пребывают 25 человек.

В украинские полицейские участки доставили 25 человек за использование запрещенной символики

Об этом сообщает отдел коммуникации МВД.

В настоящее время в полицейские участки были перемещены 25 людей за то, что те во время торжественных мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне применяли запрещенную символику.

Отмечается, что в сторону десятерых задержанных составлены административные протоколы. В МВД доложили, что по отношению к остальным 15 человек еще принимается соответствующее решение.

В целом, на 9 мая в стране были запланированы приблизительно 1500 массовых мероприятий, в которых должны были принять участие около 355 тысяч людей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ходе конфликтной ситуации на мероприятиях 9 мая в столице пострадал 64-летний мужчина.


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