В Украине в среду жарко и дождливо

В южной части, западных, Винницкой и Житомирской областях дождь, гроза, местами шквалы 15-20 метров на секунду. На остальной территории кое-где небольшой дождь, возможна гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 23-28 жарких градусов.

В Киеве сегодня день будет облачным. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают, только во второй половине дня возможен местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 14-16 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 26-28 градусов.

На западе Украины временами дождь, гроза, местами шквалы. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 19 до 24 теплых градуса, при этом в Волынской и Ровенской областях будет от 23 до 28 градусов тепла.

На севере страны в среду местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 23-28 градусов.

В центре Украины также местами небольшой кратковременный дождь, гроза, только в Полтавской и Кировоградской областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью удержится на уровне 10-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 22-27 градусов.

На востоке страны местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-16 градусов тепла. Днем будет жарко до 23-28 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, временами дождь, гроза, местами шквалы. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов со знаком плюс. Днем будет от 18 до 23 теплых градуса.

Народный прогноз: 9 мая почитается память святителя Стефана Великопермского, просветителя, который создал первую азбуку народов пермской земли. До сих пор филологи пользуются его трудами. В это время цветет черемуха и черная смородина, зеленеет садовый жасмин. Наши предки заметили такую огородную примету: если лист березы развернулся полностью - можно сажать картофель.