03:00 09.05.2018 | Общество | Новости
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В Telegram не согласились с решением суда о передаче ФСБ ключей шифрования

Заблокированный в России мессенджер Telegram обжаловал решение Верховного суда РФ, который признал законным приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей дешифрования сообщений пользователей.

В Telegram не согласились с решением суда о передаче ФСБ ключей шифрования

Об этом говорится в апелляционной жалобе суда.

Жалобу в Апелляционную коллегию Верховного суд, восьмого мая, подал адвокат Агоры Рамиль Ахметгалиев.

В соответствующем прошении Telegram просит отменить решение Верховного суда от 20 марта 2018 года, когда ВС признал законным приказ ФСБ, на основе которого мессенджеру предъявили требования предоставить ключи шифрования сообщений пользователей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", России никогда не удастся полностью заблокировать Telegram. Российское руководство может попытаться привлечь инвесторов для того, чтобы проанализировать и понять как работает клиентская часть проекта Дурова.


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