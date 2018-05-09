В Минздраве сообщили о снижении случаев заболевания корью

Всего за 18-ю неделю текущего года корью заболели 1078 человек. Из низ 479 взрослых и 599 детей.

Вместе с тем, как сообщает во вторник, 8 мая, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, в Украине растет количество случаев заболевания корью среди взрослых. Кроме того, с начала года больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреля текущего года в Запорожской области корью заболели 21 человек. Из них шесть случаев зарегистрированы в Запорожье, один - в Запорожском районе и семь - в Ореховском. Также два случая зарегистрированы в Мелитополе, один - в Мелитопольском районе, четыре - в Васильевском и один - в Вольнянском.