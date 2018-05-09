Сегодня вся Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне

Как отметили в полиции, по всей стране запланировано проведение около 1,5 тыс. мероприятий, в которых, согласно поданным заявкам, примут участие около 390 тыс. граждан. За порядком по всей стране, 9 мая, будут следить более 20,5 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Известно, что только в столице ожидается более десяти общественных мероприятий. Таким образом, в преддверии праздника Нацполиция перешла на усиленный вариант несения службы.

День 9 мая, который ранее праздновали как День Победы утратил государственный статус, однако общественность продолжает его достаточно широко отмечать. Часто именно массовые акции, связанные с Днем Победы связывают с сепаратистскими движениями и провокациями со стороны России.

Сегодня в столице пройдет акция "Бессмертный полк" официально позиционируется, как шествие памяти. Его участники проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов. Саму же акцию даже президент Украины Петр Порошенко называл примером утонченной спекуляции на чувствах людей.

В итоге во время акций в прошлом и позапрошлом году были столкновения и драки. В нынешнем году, лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский анонсировал акцию "Бессмертная дивизия", по аналогу с "Бессмертным полком", однако шествие планируется с портретами ветераном дивизии "Галичина". "Правый сектор" в свою очередь, заявлял, что не будет препятствовать ветеранам возлагать цветы к Вечному огню, а будут наблюдать за порядком и соблюдением законности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине, 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая - 73-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая 1945 года стал днем окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне, когда Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. В память об этом историческом событии во многих странах мира ежегодно 8 мая отмечается День памяти и примирения. В Украине праздник был установлен в 2015 году.