"Равняемся на Россию": парад победы в самопровозглашенной ДНР – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Отмечается, что в центре города пройдет колонна с 1,5 тысячи боевиков ДНР и больше 70 единиц техники. Колонну боевых машин возглавит советский танк Т-34 времен Второй мировой войны.

Как заявил самопровозглашенный "министр обороны ДНР" Владимир Кононов, что жители и местные "власти" должны "равняться на Россию".

Кроме того, на официальном сайте ДНР появилась информация, что на параде будут иностранные гости. Оказывается, что "ДНР" принял парадный расчет из еще одной непризнанной республики – Южной Осетии.

Накануне в Донецке провели репетицию парада.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Службы безопасности Украины Василий Грицак глубоко надеется, что на День Победы ,9 мая, в стране будет спокойно. Также он не исключил возможность преступной деятельности от незаконопослушных граждан.