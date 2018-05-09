Президент Украины возложил цветы к могиле Неизвестного солдата - ФОТО

Об этом сообщил лидер страны на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, в церемонии участвовали представители действующих на Украине церквей, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства.

На протяжении уже нескольких лет Украинский институт национальной памяти выступает с инициативой о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е число, когда праздник отмечают в большинстве стран Евросоюза. В Институте считают, что Украина должна праздновать годовщину завершения Второй мировой войны вместе со всей Европой 8 мая. Именно в этот день в 1945 году вечером был ратифицирован "Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ежегодно 9 мая, в Украине отмечается день победы над нацизмом во Второй Мировой Войне, в связи с этим по всей стране пройдут массовые акции. Как отметили в полиции, по всей стране запланировано проведение около 1,5 тыс. мероприятий, в которых, согласно поданным заявкам, примут участие около 390 тыс. граждан. За порядком по всей стране, 9 мая, будут следить более 20,5 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии.