01:00 09.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Городу Переяслав-Хмельницкому вернут историческое название

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендовал Верховной Раде поддержать представление Киевского областного совета относительно переименования города Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Городу Переяслав-Хмельницкому вернут историческое название

Отмечается, что город Переяслав-Хмельницкий является городом областного значения, который расположен на юго-востоке Киевской области. На сегодня в городе проживает 27391 житель.

В комитете добавили, что возвращение городу его исторического названия будет способствовать восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об "извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом", что воплотилось в "воссоединении Украины и России на Переяславской раде 1654 года.

Переименование города Переяслав-Хмельницкий инициировано Переяслав-Хмельницкой городским советом с целью возвращения городу его исторического названия Переяслав.

Вопрос о переименовании города поддержан территориальной громадой на общественных слушаниях, согласован в соответствии с законодательством, рассмотрен и одобрен Переяслав-Хмельницкой городским и Киевским областным советами.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать парк Вечной Славы в Печерском районе.


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