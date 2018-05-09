04:01 09.05.2018 | Общество | Новости
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Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" вышел из комы

Экс-глава тренировок спортсменов английского профессионального футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон очнулся после госпитализации и перенесенной операции.

Бывший тренер

Об этом сообщает Daily Mail.

Шотландский тренер был госпитализирован с целью проведения операции после того, как у него случилось кровопролитие в мозг. Незадолго после того, как Фергюсон пришел в себя, он уже мог самостоятельно пребывать в сидячем положении на больничной койке. Бывший наставник уже успел поговорить со своими родными и близкими.

Тем не менее, Фергюсон все еще пребывает в отделении интенсивной терапии. Родственников известного футбольного эксперта уведомили о том, что хотя его организм хорошо принял лечебные меры, в дальнейшем его ждет длительный период восстановления.

Алекс Фергюсон построил одну из самых благополучных и титулованных карьеру тренера в истории футбола. Спортивного наставника награждали 38 различными призами с "Манчестер Юнайтед" в период с 1986 по 2013 год. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  УЕФА окончательно определились с кандидатурой на обслуживание финала Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 между "Реалом" и "Ливерпулем".


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