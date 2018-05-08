Волкер предложит предоставить Украине больше оружия, чтобы сдерживать агрессию России

Как заявил накануне в понедельник, 7 мая, в Вашингтоне специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, соотношение сил тут очень четкое. Россия сосредоточила гораздо большие силы на востоке Украины и вокруг, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь, - пояснил он, добавив, что "здесь не стоит вопрос о том, надо ли укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию", чего некоторые опасаются.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию. При этом Волкер отметил, что было бы неплохо создать больший потенциал для повышения цены для России, "если она захочет расширить контроль над украинской территорией".

Сдерживание России от дальнейшей агрессии, это то, чего хотели бы добиться Соединенные Штаты и союзники, - уверен американский дипломат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Волкер уверен, что конфликт на Донбассе можно остановить за год. Там должен установится мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности, - заявил он.