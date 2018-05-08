09:34 08.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100193416:Polishuk

Волкер предложит предоставить Украине больше оружия, чтобы сдерживать агрессию России

Предоставление Украине оружия и усиление ее оборонного потенциала поможет не только атаковать или провоцировать Россию, о чем говорят противники этой идеи, но и сдерживать ее от расширения агрессии.

Волкер предложит предоставить Украине больше оружия, чтобы сдерживать агрессию России

Как заявил накануне в понедельник, 7 мая, в Вашингтоне специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, соотношение сил тут очень четкое. Россия сосредоточила гораздо большие силы на востоке Украины и вокруг, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь, - пояснил он, добавив, что "здесь не стоит вопрос о том, надо ли укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию", чего некоторые опасаются.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию. При этом Волкер отметил, что было бы неплохо создать больший потенциал для повышения цены для России, "если она захочет расширить контроль над украинской территорией".

Сдерживание России от дальнейшей агрессии, это то, чего хотели бы добиться Соединенные Штаты и союзники, - уверен американский дипломат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Волкер уверен, что конфликт на Донбассе можно остановить за год. Там должен установится мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности, - заявил он.


Поделиться
Читайте также:
 
В Каннах открылся 71-й Международный кинофестиваль Нефть опустилась уже ниже 76 долларов за баррель В столице фура влетела в опору путепровода – ФОТО Киевводоканал введет систему штрафов за непогашенную задолженность
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив