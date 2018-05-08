Во вторник в Украине умеренно тепло и дождливо

В южной части страны и на Прикарпатье ожидается дождь, местами гроза. На остальной территории синоптики осадков не обещают. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 18-23 градусов тепла.

В Киеве сегодня от появившихся до рассвета облаков уже к утру не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Осадков сегодня синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 14-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На западе Украины дождь, местами гроза, только в Волынской и Ровенской областях без осадков, в Закарпатской области местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла. Днем потеплеет до 18-25 градусов.

На севере страны во вторник сухо и жарко. Ночная температура воздуха составит 10-16 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

В центре Украины осадков также не предвидится, только в Винницкой и Черниговской областях ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 19 до 26 градусов.

На востоке страны без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-29 градусов.

На юге Украины в ночь на вторник местами небольшой дождь, днем дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 12-17 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 18 до 26 градусов выше нуля.

В Крыму сегодня дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла. Днем будет от 20 до 25 теплых градусов.

Народный прогноз: 8 мая отмечается день памяти святого апостола и евангелиста Марка. В народе его называли Марк Ключник. Считается, что Марк ведает ключами от дождей. Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных. Если певчие птицы прилетают стаями - к теплому лету. Если в этот день наблюдалась радуга высокая и крутая - к хорошей погоде, если же она была низкой и пологой - к ненастью.