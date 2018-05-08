Верховный Суд поставил точку в государственных правах на Гостиный двор

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

8 мая Верховный Суд в абсолютном порядке удовлетворил позицию государственных органов по упомянутому делу, обязав ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация" оставить здание Гостиного двора государству.

В прокуратуре добавили, что помещение Гостиного двора общей площадью 9,433 тысяч кв.м с 1994 года неправомерно пребывало в аренде частной компании - ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", столичная власть вернула в коммунальную собственность фонтанный комплекс, расположенный на улице Крещатик, 25.