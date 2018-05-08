В понедельник боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям, двое военнослужащих ранены

Российские наемные войска и подчиненные им боевики продолжают грубо нарушать Минские договоренности. В результате боевых действий ранения получили двое украинских военных.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, по состоянию на семь часов утра вторника боевые действия продолжались по всей линии разграничения.

Так, в районах населенных пунктов Крымское, Попасное, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства боевиков.

Российские войска продолжают вести огонь из 122-мм артиллерии по населенному пункту Зайцево. Грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права, артиллерийскими обстрелами боевики разрушают жилые дома. Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов орудийных снарядов.

Вместе с тем, по данным разведки, один боевик уничтожен, пятеро получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил сильно обострилась. Боевики по состоянию на семь часов утра понедельника, 7 мая, 80 раз обстреляли украинские позиции. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения.