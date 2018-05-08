В Луганской области после обстрела без света остались 584 абонента, - ОГА

Этой ночью в направлении города Попасная и села Лоскутовка боевики вели обстрелы из 152-мм и 122-мм самоходных артустановок. Как сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации, по предварительным данным, в селе Лоскутовка повреждена воздушная линия электропередач.

Кроме того тут же поврежден газопровод среднего давления и зафиксировано попадание снаряда во двор домохозяйства.

Всего от газоснабжения отключены 109 абонентов. На данный момент продолжаются восстановительные работы.

Напомним, как сообщал УРА-нформ, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 15 раз применяли запрещенное вооружение, двое украинских военных ранены.