11:15 08.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луганской области после обстрела без света остались 584 абонента, - ОГА

В Луганской области во вторник, 8 мая, из-за обстрелов боевиков без электроснабжения остались 584 абонента.

В Луганской области после обстрела без света остались 584 абонента, - ОГА

Этой ночью в направлении города Попасная и села Лоскутовка боевики вели обстрелы из 152-мм и 122-мм самоходных артустановок. Как сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации, по предварительным данным, в селе Лоскутовка повреждена воздушная линия электропередач.

Кроме того тут же поврежден газопровод среднего давления и зафиксировано попадание снаряда во двор домохозяйства.

Всего от газоснабжения отключены 109 абонентов. На данный момент продолжаются восстановительные работы.

Напомним, как сообщал УРА-нформ, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 15 раз применяли запрещенное вооружение, двое украинских военных ранены.


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