В Италии в связи с митингом отменили 721 авиарейс

Об этом сообщает издание Quotidiano.

Одновременно несколько профсоюзов устроили на протяжении дня две забастовки - с 13:00 до 17:00 и с 10:00 до 18:00 по местному времени. Таким образом, временно прекратили работу аэропорты Рима, Милана, Неаполя, Венеции и Болонье.

Отменен 721 рейс в регионах Лацио, Эмилия-Романья, Калабрия, Марке, Умбрия, Абруццо, Апулия и Базиликата. Так, в одном лишь аэропорту Маркони в Болонье приблизительно шестьдесят полетов не состоится, а также ожидается отмена еще приблизительно 200 запланированных маршрутов.

По итогам акций, авиакомпания Ryanair обнародовала заявление, что отменила некоторые количество вылетов и, пригласив людей проверить статус своего рейса на сайте, попросила их подписать онлайн-петицию против протеста диспетчеров.

Это открытая петиция Keep Europe's Skies Open, которая запущена ассоциацией "Авиалинии для Европы" (A4E), основанной два года назад. В ней состоят пять крупнейших европейских предприятий Air France KLM, easyJet, Iag, Lufthansa и Ryanair. Петиции направлены на предотвращение отмены полетов из-за немногочисленных профсоюзных групп диспетчеров авиационного движения, которые закрывают небо Европы акциями протеста.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Италии переговоры о создании коалиции потерпели крах, в результате чего страна оказалась перед риском проведения новых выборов.