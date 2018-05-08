В ГПУ заявили, что не объявляли Рудьковского в розыск

Об этом во вторник, 8 мая, сообщил заместитель Генерального прокурора Евгений Енин. При этом, отвечая на вопрос относительно информации о том, что бывший чиновник задержан в Дубае, он заверил, что в Украине Рудьковского не ищут.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что в Дубае задержали бывшего министра транспорта и связи Украины Рудьковского.

Как сообщал УРА-Информ, он был задержан за поддельный иракский паспорт. Как сообщает в понедельник, 7 мая, издание Левый берег, ссылаясь на свои собственные источники, задержание произошло в начале апреля, и вплоть до 20-х чисел он находился в местной тюрьме. Нынешний статус Рудьковского в деле скрывается.