В Черкассах в больницу обратились 94 ребенка - Минздрав

Из них 53 госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под пристальным присмотром врачей.

Об этом сообщила журналистам пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Здрава. По данным ведомства, было установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка. Пострадавших за пределами школы не обнаружено. Сейчас ожидаются результаты анализов почвы, воды и воздуха, - пояснили в министерстве, добавив, что состояние госпитализированных остается стабильным.

Врачи констатируют, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. 11 детей до сих пор остаются в реанимации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черкассах произошло отравление детей, некоторые из них начали терять сознание во время школьной линейки в местной СШ № 8.

По данным ГосЧС, экспресс-анализом воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора, а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было.