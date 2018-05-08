15:53 08.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черкассах из-за отравления в больницу попало два учителя - ВИДЕО

В медицинские учреждения города Черкассы уже госпитализирован 51 школьник и два учителя. Из них 11 детей по-прежнему пребывают в реанимации в состоянии средней тяжести, другие дети в удовлетворительном и легком состоянии.

В Черкассах из-за отравления в больницу попало два учителя - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

Для предоставления психологической помощи родственникам отравленных школьников, особенно родителям, в больнице начала работу группа психологов ГСЧС. 

Для установки причины ухудшения состояния здоровья детей химико-радиологическая лаборатория ГСЧС на территории образовательного учреждения провела анализы. В частности, эксперты замерили воздух на содержание опасных химических веществ. По результатам исследования, никаких угроз из воздуха не зафиксировано (аммиак - 0 мг / м3; хлор - 0 мг / м3, сероводород - 0 мг / м3, горючие газы - 0 мг / м3). Содержание кислорода в воздухе пребывает в пределах нормы - 20,9%.

В сети опубликовали видеозапись, на которой можно наблюдать, как в школу подъезжают кареты скорой помощи и как доктора готовят детей к перемещению в больницу. Вокруг школы проводили необходимые меры полицейские. На кадрах заметно, как они изучают территорию образовательного заведения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что отправляется совместно с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Черкассы, где они планируют оперативно информировать о состоянии здоровья отравившихся школьников.


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