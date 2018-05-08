В Балаклее пешие патрули продолжают обследовать территорию

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на семь часов утра ситуация контролируется. На данный момент на территории над последствиями чрезвычайной ситуации работают 35 человек и 12 единиц техники.

При этом от ГосЧС тут находятся шесть человек личного состава и две единицы техники, - доложили в ведомстве.

Напомним, возгорание в Балаклее на территории технической площадки, где продолжают очистку и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года, произошло днем ​​3 мая.

Неубранные снаряды взрывались, часть жителей эвакуировалась.

Жертв и пострадавших в результате события нет.

Как сообщал УРА-Информ, ссылаясь на данные ВСУ, после пожара 2017 года остается неразминированной менее 30% технической территории, занимающей 228 гектаров.