14:44 08.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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У МВД заработает новый номер "горячей" линии

Министерство внутренних дел Украины вскоре получит новый сокращенный номер горячей линии.

У МВД заработает новый номер

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Как отмечается, ведомство передаст для Укртелекома сокращенный номер 15-36 для организации информационно-справочной услуги службы социальной направленности Министерства внутренних дел Украины "горячая линия МВД".

На официальном сайте министерства сообщается, что сейчас в ведомстве работает автоматическая информационная служба по номеру (044) 256-03-33.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и специалисты ГСЧС в апреле-мае этого года будут работать в усиленном режиме, в связи с планируемыми по всей Украине массовыми мероприятиями.


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